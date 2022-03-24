朗尼韋拉入英超名人堂　下輪25人候選公布

英超周三(23日)宣布「名人堂」再添2人，英格蘭名將朗尼同阿仙奴傳奇韋拉成功獲得呢個英超最高榮譽，令目前「英超名人堂」總數增加到10人。英超隨即再宣布下一輪25人候選名單，阿古路、史高斯等成為熱門，但當中竟然有3個候選人係從未贏過英超冠軍。

「英超名人堂」2021年設立後，率先有8大球星入圍，包括碧咸、簡東拿、堅尼、舒利亞、亨利、柏金、林柏特同謝拉特，而韋拉同朗尼周三就成為第2輪加入嘅2位名宿。曼聯喺官網向朗尼送上祝賀：「朗尼係球隊史上入波最多球員，恭喜佢進入英超名人堂。」

英超隨即宣布下一輪25人候選名單，當中大部份都係「冠軍功臣」，曼聯球星史高斯、曼城傳奇射手阿古路、前車路士隊長泰利等都係熱門人選，不過名單中有3人係從未贏過英超冠軍，包括科拿、拿鐵斯同費迪南，球迷可以喺英超官網進行投票。

●英超名人堂25人候選名單：

阿當斯、阿古路、蘇甘保、施治、高爾、艾殊利高爾、杜奧巴、艾拉、里奧費迪南、費迪南、科拿、高柏尼、拿鐵斯、加利尼維利、雲尼斯達萊、奧雲、尹佩斯、雲達沙、舒米高、史高斯、舒寧咸、泰利、耶耶托尼、尼曼查維迪、伊恩胡禮