英超速度榜曝光　最快球員竟然係佢！

英超出晒名節奏快、速度高，唔少前鋒都有摩打腳，不過近日有英超速度排名數據曝光，今季最快球員竟然係車路士中堅魯迪格，佢曾經錄得時速36.7公里排名第1位，仲快過利物浦前鋒穆罕默德沙拿！

由OPTA公布數據顯示，魯迪格喺今季車路士對白禮頓一仗，曾經錄得時速36.7公里，險勝第2位嘅穆罕默德沙拿同艾達馬查奧爾(時速36.6公里)，榮登今季英超「速度王」寶座。呢位德國中堅自從杜曹上任後，表現脫胎換骨，不過佢同車路士嘅續約遲遲未有進展，可能季尾會以自由身走人。

呢個速度榜前5名當中有2名利物浦球員，除咗穆罕默德沙拿大熱上榜之外，利物浦中堅伊巴希馬干拿迪亦佔據第4位，真係估佢唔到！

英超速度榜

1 魯迪格(車路士) 時速36.7公里

2 穆罕默德沙拿(利物浦) 時速36.6公里

2 艾達馬查奧爾(狼隊/巴塞隆拿) 時速36.6公里

4 伊巴希馬干拿迪(利物浦) 時速36.2公里

5 奧尼屈堅斯(阿士東維拉) 時速36.1公里

5 達卡(李斯特城) 時速36.1公里