【世盃外】瑞典捷克均勢半場講和

今晚歐洲區B組附加賽，瑞典主場遇上捷克。兩隊實力相距唔遠，今仗生死戰唔敢輕率冒進，相信比賽初段會先爭取站穩陣腳，半場和不妨一試。（有線604及664台周五凌晨3時45分直播）

捷克靠喺歐國聯嘅優異成績取得附加賽參戰資格。湯馬士蘇錫克、華迪美高法爾及馬迪維達3位英超兵齊齊入選，不過佢哋都唔係以入球效率見稱，加上箭頭柏德列舒希克因傷落選，令捷克鋒力再打折扣。

瑞典踢法守強於攻，今屆世盃外圍賽只攻入12球，佢哋前線倚賴阿歷山大伊沙克，但呢位皇家蘇斯達射手入波能力唔算高，而且瑞典踢法慢熱，近5場世盃外有4次半場同對手打和，呢場一戰定生死，兩軍為避免落後陷於劣勢，只會踢得更保守，一於捧半場和。

直播表

周五0:00am 國際賽 阿美尼亞 對 黑山

有線661/601

周五1:00am 歐國聯 愛沙尼亞 對 塞浦路斯

有線664/604

周五1:00am 歐國聯 摩爾多瓦 對 哈薩克

有線665/605

周五3:45am 世盃外 葡萄牙 對 土耳其

有線661/601

周五3:45am 世盃外 意大利 對 北馬其頓

有線662/602

周五3:45am 世盃外 瑞典 對 捷克

有線664/604

周五3:45am 世盃外 威爾斯 對 奧地利

有線665/605

周五3:45am U21歐國外 法國U21 對 法羅群島U21

now 639