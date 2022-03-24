外流港帥　吳偉超隨謝暉過檔大連人

上季在南通支雲展開職業隊教練生涯的前港腳吳偉超，新一季追隨謝暉轉投上季護級失敗的大連人。「我會繼續留意香港球員嘅表現，希望可以繼李毅凱之後，再協助合適嘅球員加盟中甲或者中超球會。」新任大連人教練團成員吳偉超表示。

大連人在今年1月的附加賽中，以總比數1比2不敵中甲的成都蓉城，宣布護級失敗，新一季要在中甲角逐，而帶領球隊重返中超，將成為新任主帥謝暉的首要任務。「大連人係好有規模嘅球會，依家嘅基地都係新嘅，據講花費超20億。」吳偉超提到球會將會羅致兩個新外援，至於被問及會否再斟香港球員，他表示：「我一直都好想幫到手帶香港球員外闖，『阿凱』(即李毅凱)我識佢好多年，好清楚佢嘅能力，所以喺之前佢嘅轉會上面，我都好主動去幫佢手。但可能疫情關係，港超聯先後經歷停擺同腰斬，香港隊亦好少比賽，冇機會畀我去睇到仲有咩香港球員啱上嚟發展。或者遲啲新一季港超開番，我哋睇啱就會再帶香港球員上嚟。」

上季離開從事多年的青訓工作，毅然加盟南通支雲，在職業隊開展教練工作的「阿超」，早已為自己訂立了明確目標，他說：「我會繼續努力邊做邊學，不斷自我增值，希望有朝一日可以重返香港球壇做教練，同時協助香港球員外闖。有人以為我帶香港球員上嚟係為咗賺錢，但好似『阿凱』咁，我係義務㗎咋，一毫子都冇收過，哈！哈！」