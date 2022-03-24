FINA禁俄參與世錦賽　東奧兩金飛魚被制裁

隨着多個國際體育項目對俄羅斯運動員下禁賽令，國際泳聯（FINA）宣布禁止俄羅斯與白羅斯泳手參加今年的6月的世錦賽；同時亦褫奪了俄羅斯喀山於年底的短池世錦賽主辦權，意味着香港飛魚何詩蓓無需赴俄爭衞冕。

由於俄羅斯入侵烏克蘭，全球不同組織已對俄羅斯及白羅斯採取制裁行動，國際泳聯周三發聲明表示禁止這兩個國家的泳手參加本年6月18日至7月3日於布達佩斯舉行的世錦賽，「最新決定是在審查了一項獨立風險評估後作出的，他們在評估中補充，俄羅斯機構將遵守制裁規定。」FINA早前曾表示允許這兩個國家的泳手以中立身份參加，但有不少國家提出上訴兼威脅抵制。

不過，FINA公布這個消息前，俄羅斯泳聯已表示，俄羅斯游泳運動員不會參加今年任何國際泳聯贊助的比賽。此外，FINA亦決定取消俄羅斯喀山原定於12月17至22日舉行的短池(25米)世錦賽資格，並將覓新的主辦地點；而短池世錦賽最令港人印象深刻的就是，女飛魚何詩蓓去年底在阿布扎比歷史性贏得兩金一銅兼破世界紀錄，全城興奮。

至於俄羅斯選手被制裁的行動亦相繼升級，東京奧運贏得100米背及200米背金牌兼接力銀牌的華洛夫(Evgeny Rylov)被贊助Speedo終止合約，他早已表態為支持被禁賽的運動員而不參加世錦賽，並於上周與其餘7名運動員出席活動獲俄羅斯總統普京接見，而當時他掛上了奧運金牌，並穿上印有「Z」字樣的外套出席。