亞冠盃　攻入處子球　謝家強：下場先係考驗

正備戰「亞冠盃」的傑志，早前熱身賽6比1大勝泰乙球隊芭堤雅海豚，是役射入最後一球的謝家強對首度為球隊建功感開心，他展望周六（26日）對武里南聯的賽事，能成為球隊出戰亞冠前的測試。此外，他還分享在訓練場遇見的趣事。

謝家強（Sean）自去年季中加入傑志，但直至上場對芭堤雅海豚才首次為球隊取得入球，他認為為一支球隊攻入處子球往往是一件值得高興的事，他希望自己在未來的賽事中，在不同位置上都能貢獻入球。Sean透露「藍鳥」大軍周五（25日）早上將起程赴武里南府，下午將進行一課操練，迎接翌日對武里南聯的矚目熱身賽，他對賽事感期待：「將會係一場硬仗，但呢場就係我哋所需要嘅比賽，為咗喺『亞冠盃』開始前測試自己嘅狀態同踢法，目前一切感覺良好，希望可以有一場高水平嘅比賽。」

傑志這兩周所在的訓練基地被自然生態包圍，Sean指經常有像鱷魚的大型蜥蜴在高爾夫球場和泳池一帶行走，亦經常遇見在港罕見的小動物。值得一提的是，朴俊炯和巴爾拿日前在室內健身時更有「不速之客」入侵，一條約兩米長的蛇在瑜珈墊上蠕動，令他們驚奇不已。