【港講J.League】廿二路雄師大激鬥　日乙打得火熱

踏入國際賽周，日本國家隊將要應付餘下的世界盃亞洲區外圍賽，日職聯因而需要讓路。不過，日乙作為次級聯賽則不受影響，廿二支大軍在本週末及下週中繼續加開快車爭奪升班席位，今日就同大家睇下今屆日乙有乜看點！

2022日乙球季賽制並無變動，22支球隊將進行雙循環賽事，冠、亞軍將會取得直接升上日職聯的資格；而第三至六位的球隊則要爭奪升班附加賽席位，與日職聯尾三球隊爭奪下季的日職聯資格。降班方面，包尾兩隊將會直接降班，需於2023年球季跌入日丙角逐。

從上述所見，日乙隊數多，而且比賽頻密，爭升班的賽制亦與英格蘭冠軍聯賽相似，競爭激烈程度可想而知。此外，日乙各支球隊的實力均相當接近，甚少出現長期在前列各逐的球隊，例如2019尚在日職聯角逐的松本山雅，在上季竟然於日乙包尾要降落J3，可見日乙並不易應付。

今季剛由日職聯降班而來的FC橫濱，在第五輪賽事過後暫時排榜首，爭取重返日職聯之路似乎有好開始。FC橫濱今季繼續得到前日本國家隊主力中村俊輔留隊效力，即使有三浦知良離隊但仍能維持一定的星味。除了中村俊輔，FC橫濱陣中亦有高橋秀人、伊藤翔、小川航基等具備頂級聯賽經驗的球員在陣，難怪季前會被視為升班熱門之一。

除了FC橫濱，另一降班馬仙台維加泰亦是擂台躉之一。仙台維加泰早年曾經差少少贏得日職聯冠軍，在2018年亦是天皇盃亞軍，上季降班收場確係令球迷有點驚訝。球隊今季改由原崎政人執教，亦有前鹿島鹿角骨幹遠藤康來投加強前線組織能力，實力得到補充。此外，在球隊有一定江湖地位、年屆40的北韓老將梁勇基今季亦回歸效力，對士氣相信有一定幫助，難怪仙台開季至今暫時排第二，表現不俗。

作為日職聯始創球會之一的千葉市原，對上一次在日職聯角逐已是2009年球季，與同市宿敵柏雷素爾相比則失色得多，難怪球隊甚有意欲爭升班。球隊今季繼續由尹貞煥領軍，該前南韓國腳曾經帶領大阪櫻花升上日職聯並取得佳績，執教能力毋庸置疑。另外，曾效力港超聯球隊富力R＆F的巴西射手利安高，今季亦由廣州城加盟，再配合高木俊幸、佐佐木翔悟等具日職聯經驗的新戰將，實力不容忽視。

北韓名將鄭大世在2010世界盃為北韓流下男兒淚，相信各位球迷依然記憶猶新，估唔到呢位38歲老將仍然在日乙征戰，為町田澤維亞效力。町田澤維亞上季在日乙排第五，取得史上最佳成績，今季球隊繼續由塞爾維亞籍、在日本球壇有豐富執教經驗的監督普波域執教，銳意爭取升班資格。除了鄭大世，上季山形山神的首席射手艾拿祖亦來投增強前線火力，加上長谷川阿里亞、高江麗央等經驗戰將，乃爭奪升班資格的一路奇兵。

除了上述幾支升班熱門，日乙各支球隊尚有不少前國腳效力，例如金澤薩維根的豐田陽平、櫪木SC的矢野貴章、群馬草津溫泉的細貝萌等均是日本球迷耳熟能詳的名字，喜歡留意日本球壇動向的球迷確係不能錯過。

雖然日乙的受歡迎程度未必及得上日職聯，但今季有線電視依然定時直播日乙，好讓各位球迷能夠收睇到更多當地的比賽；而今周無日職聯比賽直播，一眾喜愛日本足球的球迷就可以透過日乙直播止止波癮喇！

本周日乙直播時間：

3月26日中午12：00 大宮松鼠 對 岡山綠雉 有線電視602／662

3月26日下午1：00 仙台維加泰 對 町田澤維亞 有線電視601／661

*直播時間以電視台公佈為準