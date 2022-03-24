三笘薰末段入2粒　日本挫澳洲出線決賽周！

世盃外亞洲區B組，澳洲主場0比2不敵日本。日本今仗憑後備奇兵三笘薰賽事末段連下兩城，協助球隊贏2比0，世盃外6連勝，贏波後以21分升上榜首，提前1輪出線決賽周，排次席嘅沙特阿拉伯領先澳洲4分，同樣自動出線，澳洲只能以小組第3名角逐附加賽出線資格。

上半場初段日本試探性進攻，淺野拓磨單刀被救出，澳洲靠死球反擊，25分鐘一次角球機會，山根視來被對方力壓下頭槌頂入自己龍門擺烏龍，不過球證判澳洲有人犯規在先判詐胡，其後日本逐漸控制戰局，南野拓實多次埋門，但稍欠運氣，包括近射貼柱斜出，之後該利物浦鋒將兩度中楣中柱不入，半場0比0。

易邊後日本繼續控制大局，澳洲幾乎全軍退守，任由對方控傳組織攻勢，日本亦無法撕破澳洲密集防守，80分鐘南野拓實再度近門失機，戰至89分鐘，後備入替僅5分鐘嘅三笘薰近門建功，94分鐘呢位比甲聖基萊斯聯翼鋒再添1球，個人梅開二度，日本最終贏2比0，提早出線！