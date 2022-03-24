歐洲足協：俄羅斯申辦2028或2032歐國盃

歐洲足協透露，俄羅斯被制裁之下，已正式提交申辦2028或2032歐國盃申請，佢嘅對手計有英愛5個足總、意大利同土耳其。不過之後有消息披露，歐洲足協將會禁止俄羅斯嘅主辦申請。

2024年歐國盃主辦國係德國，而之後2028同2032年主辦國誰屬已開始報名，本月3月23日截止，有興趣嘅國家都提交申請，其中英格蘭、蘇格蘭、威爾斯、北愛爾蘭同愛爾蘭5個足總聯合申辦2028歐國盃，被選中機會最高。

俄羅斯同烏克蘭爆發戰爭後，國際足協同歐洲足協宣布對俄羅斯國家隊及球會進行禁賽，但該國足總仍提交申辦歐國盃申請，表示有興趣申辦2028或2032歐國盃，之前土耳其同樣申請這兩屆賽事，意大利則宣布有意申辦2032年歐國盃。

俄羅斯足總官員表示：「我哋唔係開玩笑，係真嘅，我哋抱開放態度，做好準備，唔應該對國際足協及歐洲足協關閉大門，俄羅斯舉辦過好多高水平賽事，仲有好多時間，情況會變化，要研究一切可能。」