意大利悲情輸波！連續2屆緣盡世盃決賽周

意大利足球經歷史上最悲痛一夜！周五(25日)凌晨世盃外歐洲區附加賽C組4強，意大利喺全場圍攻北馬其頓下，入唔到波之餘更喺補時被「絕殺」，主場以0比1飲恨出國，宣告緣盡決賽周。意大利上屆世盃外同樣喺附加賽出局，意味呢支4屆冠軍史上首次連續2屆冇份踢決賽周。

意大利上年夏天勇奪歐國盃冠軍，估唔到未夠1年就寫上恥辱一頁，佢哋今場控制晒戰局，一開波已經瘋狂施壓，可惜前鋒把握力極差，杜文尼高貝拉迪曾截得對方門將誤傳，但面對空門施射竟然冇力，「回傳」返畀對方門將接實，恩莫比尼亦曾近門射高，半場互無紀錄。

換邊後意大利進一步加強壓力，杜文尼高貝拉迪同巴斯東尼都有近磅攻門，但未能轉化為入球，結果去到補時2分鐘，北馬其頓前鋒查高夫斯基禁區外放冷箭，收死基安盧基當拿隆拿直入死角，意大利「冇仇報」下慘輸0比1出局。

意大利今場有32次攻門，但只得4次命中目標，繼上屆附加賽被瑞典淘汰後，再一次緣盡世盃決賽周。意大利上一次參加世盃決賽周已經係2014年，而下一次有機會出戰要等到2026年，係意大利史上首次長達12年時間冇份出現喺世盃決賽周。