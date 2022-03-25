葡萄牙大難不死驚險晉級　入決賽周只差1步

周五(25日)凌晨世盃外歐洲區附加賽C組4強，葡萄牙主場以3比1擊敗土耳其晉級，決賽會同爆冷踢走意大利嘅北馬其頓交鋒，爭奪1張世盃決賽周入場券。C朗拿度今場表現平庸，好在一眾隊友發揮出色，證明葡萄牙唔再係C朗「一人球隊」。

葡萄牙今場好快入局，15分鐘貝拿度施華遠射中柱彈出，奧達維奧艾美臣反應快「執雞」射入，呢位波圖中場42分鐘變做助攻角色，斬入禁區畀迪亞高祖達頭槌頂成2比0。下半場土耳其奮力反撲，布拉卡爾馬斯65分鐘追番1球，土耳其完場前5分鐘再博到12碼，但布拉卡爾馬斯操刀射高，葡萄牙補時階段再由馬菲奧斯紐尼斯入波，鎖定3比1勝果。

葡萄牙王牌球星C朗拿度今場表現低迷，全場5次射門2次中框，冇入波亦冇助攻，不過葡萄牙領隊費蘭度山度士賽後力撐：「大家總係會用入球數字嚟評價C朗，但我覺得佢今場踢得好好，雖然冇波入，但佢為隊友製造空間同機會。葡萄牙有美好未來，但C朗係黃金一代最後一員，亦係為國家隊帶嚟冠軍嘅人。」

C朗賽後喺社交網表示：「我哋向住最大目標──2022世界盃踏出一大步！不過我哋仍未贏到任何嘢、仍未實現任何目標，必定要繼續認真、專注工作。」