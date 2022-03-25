苦等43年！美國終嚐雙人滑世冠滋味

美國花滑組合費沙與妮雅琳周四在法國舉行的世錦賽寫下歷史，以近乎完美的表現奪得雙人滑冠軍，為美國自1979年後迎來首面雙人滑金牌，同時也是20年來首次再踏上頒獎台。

自2020年4月才夥拍合作的費沙與妮雅琳，擦出火花，繼短節目有上佳表現後，在自由滑《Fix You》保持氣勢，獲得144.21分，總成績以221.09刷新了生涯最佳，並成為43年來首對贏得世錦賽雙人滑冠軍的美國選手。

隨着俄羅斯禁賽及中國沒有派員參賽，北京冬奧的前五名組合都未有參加，而日本的三浦璃來／木原龍一（199.55分）及加拿大的華福特／占絲（197.32分）則分別獲得銀牌及銅牌。上一次美國在世錦賽踏上最高台階的時候，費沙與妮雅琳都仍未出世，當年於1979年憑格拿(Randy Gardner)與芭貝安娜(Tai Babilonia)奪得雙人滑金牌。

在今屆冬奧獲得第6名的妮雅琳賽後坦言：「我們為彼此感到自豪，這是一個難忘的時刻，我們把握了機會並且奪得了。」曾於2013年拍住丹妮獲得世青冠軍的費沙亦相當雀躍：「這是我常常夢想的時刻，但這次真的實現了。」而上月他與妮雅琳拍檔出戰冬奧，妮雅琳是三屆的全美冠軍，由於拍檔兼丈夫退役，因此與費沙組成新組合。