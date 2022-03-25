巴利精彩罰球　搏到抽筋率威爾斯晉級

周五(25日)凌晨世盃外附加賽A組4強，威爾斯主場以2比1力克奧地利晉級，喺皇家馬德里長坐冷板嘅加里夫巴利，返到國家隊再交出巨星級演出，個人攻入2個精彩入球成為國家英雄。至於C組嘅瑞典就喺加時1比0擊敗捷克，率先殺入決賽。

威爾斯前鋒加里夫巴利今年只為皇馬踢過77分鐘比賽，不過踢國家隊就判若兩人，25分鐘禁區外轟入精彩罰球領先，51分鐘再同賓戴維斯一次美妙配合，禁區內狂抽遠柱入網，奧地利之後由沙比薩追番1球，但威爾斯仍堅守2比1勝果至完場，決賽將會同烏克蘭或蘇格蘭爭奪決賽周資格。

加里夫巴利今場梅開二度後，歷來世盃外累積13個入波，超越名宿魯殊成為威爾斯史上世盃外「士哥王」。對於西班牙媒體批評佢踢皇馬嗰陣「揸流攤」，加里夫巴利賽後還擊：「我唔需要回應，浪費我嘅時間。如果我有機會上陣，我可以射入罰球，尾段有少少抽筋係好正常，為咗威爾斯，我可以好似今場咁不斷奔跑。」

C組賽事方面，瑞典主場同捷克踢足90分鐘踢成0比0平手，加時階段第110分鐘，瑞典由古艾臣攻入全場唯一入波，協助球隊贏1比0晉級，瑞典喺C組決賽會同直接晉級嘅波蘭爭逐入場券。