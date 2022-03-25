吳安儀賽前遇血雨　丁俊暉1日3賽闖16強　

直布羅陀桌球公開賽開打，由於部份球員因航班問題無法參賽，令賽程有點混亂，而中國名將丁俊暉一日3賽率先躋身16強，而香港「四眼Cue后」吳安儀抵埗時亦遇上血雨(沙塵暴或泥暴)，她今午4點半將面對戴爾，爭逐首圈。

因天氣問題影響航班，多位球手都被迫退賽，當中包括名宿「白旋風」韋德及前世錦賽亞軍史提芬斯等，而中國原本有12名球員報名爭逐，但最終僅有6人順利參賽，而賽會亦盡量配合球員調整賽程，低沉了一段時間的丁俊暉的賽程相當緊湊，先以４比０淘汰萊特，再以４比１戰勝加利威爾遜，並於32強以４比１擊敗阿倫希爾，篤定16強席位；而中國「一哥」趙心童則於次圈以1比4不敵韋堅連，無緣晉級。

直布羅陀公開賽是8站歐洲系列賽事中最後一站，今季獲得外卡爭逐男子職業巡迴賽的香港「四眼Cue后」吳安儀，將於今午4時半面對去年捧走Shoot Out冠軍的威爾斯名將戴爾爭逐首圈。

安儀昨日抵埗後遇上難忘經歷，她在個人社交平台上載了自己遇上相信是因沙漠沙塵造成的血雨，「到埗Gibraltar，一落機見到個天係血橙色….然後行到去酒店，發現我同啲行李都變埋血橙色。」相片可見安儀面上及衣服上都佈滿了泥紅色的雨粉；球迷紛紛留言為這位香港球后打氣，並表示她遇上這個特別氣象為大家「長知識」。