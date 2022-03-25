【國際賽】法國超班半場速食科特迪瓦

世盃盟主法國為備戰年底決賽周，周六凌晨約戰非洲球隊科特迪瓦。法國領隊迪甘斯點兵精銳盡出，明顯非常重視今次練兵機會，一眾國腳亦要為激烈嘅正選爭逐而搏命，預料落場會施展渾身解數爭勝。法國技高一籌兼有鬥心，主場出擊有望先發制人，半場主勝值博。（有線661及601台周六凌晨4時15分直播）

法國喺世盃外輕鬆出線，上年亦喺歐國聯勇奪冠軍，展示出超班實力。「高盧雞」喺世盃決賽周展開前愈戰愈勇，近5場國際賽全勝，而且全部都喺上半場領先，搶攻踢法成效顯著。法國國家隊鋒線競爭異常激烈，強如奧士文尼迪比利都冇份入選，今仗首獲徵召嘅尼干古等當然要搏命展示實力，至於重返國家隊嘅老將基奧特亦要「騷哥利」，加上基利安麥巴比、基沙文同保羅普巴等核心在陣，法國實力超班，今仗可望輕鬆取勝。

科特迪瓦喺非國盃16強出局，表現強差人意，主力前鋒尼高拉斯比比喺球會上陣機會唔多，狀態成疑。另一尖刀、效力英超水晶宮嘅韋費特沙夏，原來喺國家隊已經接近兩年半冇入過波，今仗要挑戰法國防線有極大難度。科特迪瓦狀態低迷，作客出戰相信連上半場都頂唔住，捧半場主勝最好路。

直播表

周五4:45pm 澳職 紐卡素噴射機 對 FC悉尼

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周五11:00pm 世盃外 剛果民主共和國 對 摩洛哥

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周六1:00am 世盃外 喀麥隆 對 阿爾及利亞

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周六1:00am 國際賽 挪威 對 斯洛伐克

有線661/601

周六3:30am 世盃外 埃及 對 塞內加爾

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周六4:15am 國際賽 法國 對 科特迪瓦

有線661/601