高比與Nike回復合作　將推出全新球鞋

高比球鞋是Nike最受歡迎的球鞋之一。（Getty Images）

已故湖人傳奇球星高比拜仁的遺孀雲妮莎今日（25日）宣布，與運動品牌Nike回復合作。據悉5月即會推出全新的Nike Kobe 6 Protro“Mambacita Sweet 16”鞋款，向高比已故二女兒Gigi致敬，球迷記得留意啦！

高比與Nike的合約去年到期後，雲妮莎未有選擇續約，相隔一年，她在社交媒體宣布好消息：「很高興宣布我們與Nike回復合作！很自豪我丈夫的球鞋仍是NBA最多球員穿著的球鞋，也受到全球球迷的愛戴。球迷在未來幾年都能穿著高比和Gigi的產品。Nike會把Gigi球鞋的收益全部捐給曼巴基金會。」

球迷最期待的無疑是球鞋款式。據《ESPN》記者透露，Nike可能會在5月1日，即Gigi的16歲冥誕推出Nike Kobe 6 Protro“Mambacita Sweet 16”，其採用黑白配色，鞋後跟印有高比和Gigi的名字。

事實上，該雙球鞋去年已經外流，當時雲妮莎表示自己和家人均未收到鞋子，卻看見網民搶先拿到，讓雲妮莎和Nike關係一度陷入緊張，如今重啟合作，絕對是球迷福音。