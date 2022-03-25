北馬其頓贏波　前港超外援基斯贊現身後備席

周四（24日）深夜世盃外歐洲區附加賽C組4強，北馬其頓作客爆冷以1比0擊敗意大利，當中在北馬其頓後備席上，竟出現一名香港球迷熟悉的名字，便是前港超球隊香港飛馬的門將基斯贊。北馬其頓在下周二（29日）深夜，只要再下一城擊敗葡萄牙，便能歷史性首次躋身世盃決賽周，大家記得替他打氣！

現年33歲的基斯贊於2015/16球季加盟香港飛馬，隨即站穩球隊正選位置，並先後在「足總盃」及「菁英盃」決賽互射十二碼階段，各自撲出兩球12碼，協助香港飛馬4日內連奪兩冠。這名身高達1米88的北馬其頓藉門將，之後一季繼續交出好表現，可惜季尾飛馬未有與他續約，最終決定離開香港。基斯贊效力香港飛馬兩季，各項賽事為球隊上陣46場，17次保持清白之身。

基斯贊離港後曾到馬耳他發展，上季回流加盟北馬其頓勁旅斯庫皮，今季聯賽24場悉數正選上陣，只失15球，令球隊成為失球數字最少的一隊，得以高踞榜首。而憑着今季的出色表現，令基斯贊得以相隔7年，再次重返北馬其頓國家隊，出戰世盃外歐洲區附加賽賽事。雖然上仗對意大利只能擔任後備，但基斯贊賽後亦相當開心，更在社交網站發布相片並寫道：「一場很棒的勝利！」