丹麥中場基斯甸艾歷臣雖然早前確診新冠病毒，但無阻入選最新一期國家隊大軍名單，備戰之後兩場國際友誼賽。領隊賀文特接受賽前訪問時透露，仲需要繼續觀察依名30歲中場嘅狀態，相信對荷蘭嘅「復出戰」，佢更大機會以後備身份登場。

基斯甸艾歷臣自上年6月歐國盃期間，因心臟問題暈倒後，首次獲丹麥足總重召，早前接受《天空體育》訪問時，依名安裝咗植入式心臟復律除顫器嘅球星，就強調自己目前身體狀況良好，對今次重返國家隊感到相當高興。另外艾歷臣又談及選擇喺冬季轉會窗加盟英超賓福特，以延續職業生涯嘅決定：「我最終決定相信醫生，好好彩得到醫生幫助，能夠診斷出身體一切正常，可以重新比賽，令我更有動力過番以前嘅生活。」

丹麥即將喺今個國際賽期惡鬥荷蘭同塞爾維亞，而艾歷臣目前亦徹底康復，周三已經抵達荷蘭會合隊友，並受到一眾職球員嘅熱烈歡迎。至於丹麥領隊賀文特接受賽前訪問時，就承認需要進一步觀察艾歷臣嘅狀態：「佢之前缺席咗4日訓練，對荷蘭嘅比賽好大機會只會後備上陣，但我相信佢對塞爾維亞個陣，將會100%準備好。」