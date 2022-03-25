【傑志按次收費直播】「藍鳥」遇武里南聯備受考驗

赴泰國備戰「亞冠盃」分組賽的傑志，周六（26日）晚上會面對「拍跳」第二擊，作客挑戰泰超勁旅武里南聯。作為「亞冠盃」常客的武里南聯，無論實力和級數，都要比傑志首場熱身賽的對手強，「藍鳥」當然不敢怠慢，屆時on.cc東網會提供按次收費直播，為球迷送上這場大戰。（on.cc東網周六晚上7時直播）

赴泰後首場熱身賽以6比1大勝泰乙球隊芭堤雅海豚的傑志，周五（25日）揮軍北上前往武里南，為今場大戰作最後準備。現時泰國當地溫度頗為酷熱，最高溫度超過30度，對此「朱Sir」表示：「事實停賽達二個多月，始終狀態需要時間同經過比賽先有，天氣固然係問題，但並不能係藉口。」傑志對武里南的環境不會陌生，上屆「亞冠盃」分組賽在當地交出不俗表現，2018年「藍鳥」亦曾與武里南聯「拍跳」，最終雙方打成2比2平手。

今場面對泰超強敵，「朱Sir」亦指出他希望球隊改善的地方：「對手始終是泰超勁旅，亦喺球季中，希望藉着呢啲對手，提升番我哋嘅對抗性同比賽速率。」武里南聯近年多次打入「亞冠盃」分組賽，甚至闖入淘汰賽階段，對下月將出戰「亞冠盃」J組賽事的傑志而言，今仗頗具練兵價值。去役「藍鳥」派出多位主力，但「朱Sir」就透露今仗未必會用「亞冠盃」陣容應戰，而鄭展龍及郭劍橋近日抵擋泰國與大軍會合，意味出戰「亞冠盃」的傑志球員已幾乎到齊。

上場有斬獲的傑志前鋒安永佳，就透露自己現時狀態恢復進度良好：「呢幾日操練強度好大，每次都將球員谷到最盡，我覺得自己體能已恢復到8、9成。」他認為今仗會是很好的試煉機會，檢驗球隊過去幾日努力操練的成果，但強調不會過分看重最終成績。

由前日職鹿島鹿角冠軍教頭石井正忠領軍的武里南聯，繼早前於「亞冠盃」附加賽遭韓職球隊FC大邱淘汰，上仗更不敵巴吞聯，聯賽連勝走勢斷纜，錯失提前捧走泰超冠軍的機會。這支泰超一哥為擺脫頹勢，今場當然希望藉與傑志的熱身賽重拾球隊信心。武里南聯陣中雖然有多達9位球員，近日國際賽期被泰國國家隊和U23代表隊徵召，頭號射手素柏猜亦有傷在身，但仍有多位主力外援在陣，實力不容忽視。

【傑志預計陣容】

門將：1王振鵬

後衞：15羅拔圖 12杜馬斯 5艾里奧 3丹尼

中場：33謝家強 19黃洋 10基爾頓

前鋒：11加維蘭 9丹恩奴域 8安永佳