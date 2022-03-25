命訓練場加裝大屏幕　安歷基將獲西班牙續約

早前帶領西班牙穩奪2022年世盃決賽周資格嘅安歷基，同國家隊嘅合約今年到期，據報西班牙足總非常滿意佢嘅表現，並希望呢位前巴塞主帥，能繼續為狂牛軍團取得佳績。而呢位狂牛教頭，近日喺國家隊訓練基地亦有新搞作，就係喺訓練場邊加裝戶外特大屏幕，用作視像分析。

安歷基自2019年11月執起西班牙教鞭後，就經常喺訓練基地「搞花臣」，之前就喺訓練場邊築起高台，等佢教波嗰陣視野更加開闊。為咗進一步改善球隊訓練質素，近日仲喺訓練場邊，設置高3米闊6米嘅特大屏幕，讓安歷基可以直接喺訓練場上，向球員教練播放戰術分析影片，作法非常前衞。

西班牙足總願意向安歷基提供支援，都唔係冇原因，皆因呢位前巴塞主帥，已成功帶領狂牛軍團，獲得2022年卡塔爾世盃決賽周入場券，並曾喺唔被外界睇好嘅情況下，幫助西班牙闖入2020年歐國盃4強。據西班牙媒體報導，今年同國家隊合約到期嘅安歷基，將有望繼續掌西班牙帥印，直至踢埋2024年歐國盃。