劉雨辰等4名國羽男雙代表　被罰禁賽緩刑兩年

世界羽聯周五（25日）宣布懲處4名中國球手，劉雨晨、李俊慧、譚強及何濟霆兩對男雙組合，涉嫌於2018年中國公開賽中消極比賽，被罰停賽3個月，緩刑兩年。

26歲的劉雨晨與已退役的李俊慧為近年中國隊主力成員，贏過世界賽冠軍兼曾高踞世界排名第一位，東京奧運「劉李配」殺入男雙決賽，最終獲得銀牌。他們於2018年假福州舉行的中國公開賽中，面對譚強及何濟霆合演「中國內訌」戰時，雙方未有盡力比賽，被其他球手指責經常開球出界「送分」，以保留體力應付餘下賽事，而雙方賽到決勝局才稍為出力，最終該仗「劉李配」以局數1比2敗陣。

世界羽聯就事件展開調查，判處兩對組合違反了球員行為準則第3.1.2條，「關於賭球、下注和不規律比賽結果」違規，處罰4人禁止所有羽毛球相關活動3個月，刑罰由今年1月25日開始生效，緩刑兩年，期間若有再犯，禁令將會執行生效。與此同時，沒收他們在比賽中共約15,000美元獎金。

雖然案件設有21天上訴機制，但中國羽總發聲明表示尊重裁決，故球員亦不打算上訴。國羽並稱言會內部處分相關球員。事實上，今次裁決對國羽的未來產生一定打擊，除了已退役的李俊慧外，其他三人是目前陣中主力，也是衝擊巴黎奧運的成員，事件對隊內士氣構成重大影響。連同石宇奇去年湯姆斯盃對桃田賢斗一仗，在輸一局下突然退賽，又發表「技術上我沒輸」的言論，令不少國內傳媒均認為國家隊的內部需加強整頓，以免再被詬病。