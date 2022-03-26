葡萄牙喺世界盃外圍賽附加賽淘汰土耳其之後，將於下周三(30日)凌晨同北馬其頓爭奪1張決賽周入場券，雖然葡萄牙被睇高一線，但球星C朗不敢怠慢，發表警世宣言，聲稱球隊仲未贏到任何嘢，呼籲隊友必須尊重對手，全力以赴爭勝。一般相信今屆將會係37歲C朗最後1次參加世界盃決賽周，當然唔想臨門一腳失機，令球員生涯留下遺憾。

C朗透過社交網發文激勵隊友：「我哋向打入2022世界盃決賽周嘅偉大目標，踏出第一步，但仲未贏到任何嘢，仲未完成目標，我哋必須繼續集中精神，以最認真嘅態度備戰，尊重對手，並相信自己嘅能力，強大嘅葡萄牙，向卡塔爾進發！」

原本以為葡萄牙會喺附加賽決賽同意大利爭奪決賽周資格，但呢支上年歐國盃冠軍卻大熱倒灶，被北馬其頓淘汰，葡萄牙避開強敵，理應係好事，但C朗反而擔心隊友會輕敵，令北馬其頓有機會可乘，導致葡萄牙步意大利後塵，所以高調公開呼籲隊友必須將北馬其頓當成勁旅應付。

由於C朗已經37歲，一般相信今屆將會係佢最後1次參加世界盃決賽周，亦係佢最後機會爭奪呢項大賽錦標，希望加冕成為「千古一帝」球王，如果葡萄牙未能出線，肯定係佢球員生涯一大遺憾，所以呢位射手比任何人都更加渴望葡萄牙出線。

葡萄牙領隊費蘭度山度士對於球隊出線信心十足：「每位球員都知道現時處境，呢場波係決賽，決賽從來都非常難踢，我哋有唔少出戰決賽嘅經驗，相信可以勝出。」

葡萄牙喺世界盃史上最威水係1966年獲得季軍，當年有「黑豹」尤西比奧助陣，但其後陷入黑暗時期，由1970至1998年只曾1次晉身決賽周，至於過去5屆都有份參賽。

另外，葡萄牙迎戰北馬其頓前夕，收到好消息，上仗對土耳其停賽嘅左後衞祖奧簡斯路今場可以復出，有番呢位「助攻王」幫手，肯定可以創造更多入波機會。至於早前確診新冠肺炎嘅中堅比比亦有望復出，葡萄牙陣容日趨完整，贏波出線機會更加大。