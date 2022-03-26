4次參賽　C朗世盃冠軍夢這麼近那麼遠

C朗球員生涯曾經奪得歐國盃、歐聯、英超、西甲、意甲等大賽冠軍，但佢之前4屆為葡萄牙出戰世界盃決賽周，都功敗垂成，未能完成球王最後加冕，相比起2位經典球王比利、馬納當拿，C朗始終有些少缺失。

C朗首次為葡萄牙出戰世界盃決賽周係2006年，當年仲有老大哥費高助陣，葡萄牙喺巴西名帥史高拉利率領之下，分組賽3戰全勝，喺16強及8強分別淘汰荷蘭同英格蘭，可惜4強不敵法國，季軍戰輸畀東道主德國，但已經係葡萄牙自1966年之後最佳成績。

至於過去3屆世界盃C朗獨擔大旗，葡萄牙成績不進反退，2010年16強不敵西班牙，2014年更加分組賽出局，上屆16強輸畀烏拉圭，似乎C朗同世界盃冠軍寶座嘅距離愈來愈遙遠。

不過，要留意C朗由2006至14年3屆世界盃合共只入3球，但上屆轟入4球，加上上年歐國盃入5球，佢踢國際大賽，愈老愈犀利。

同埋葡萄牙過往被指係C朗一人球隊，所以難有作為，但葡軍近年人才輩出，鋒線上有唔少後起之秀，包括利物浦前鋒迪亞高祖達、馬體會「新C朗」祖奧菲歷斯，中場有曼聯球星般費南迪斯，後防有曼城中堅魯賓戴亞斯，前中後三線陣容強大，有力同各大勁旅周旋，依家就睇下葡萄牙能否重演2016年奇迹捧歐國盃冠軍嘅好戲，幫C朗完成最後心願。