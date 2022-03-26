「新普巴」補時絕殺　法國反勝科特迪瓦

周六(26日)凌晨國際熱身賽，法國主場出擊卻陷入苦戰，落後1球劣勢下，憑22歲新星曹亞文尼補時入波，以2比1反勝科特迪瓦。曹亞文尼今季喺摩納哥有出色表現，已經引起曼聯、利物浦、車路士注意，準備爭奪呢位天才中場，經此一役之後，相信佢嘅身價將會水漲船高。

雖然科特迪瓦未能打入今屆世界盃決賽周，但今場熱身賽表現仍然相當落力，開賽19分鐘就由效力阿仙奴嘅翼鋒尼高拉斯比比個人表演，殺入禁區窄角度射入打開紀錄。

不過，法國始終整體實力較強，僅過3分鐘，就由基奧特近門頂入成1比1，亦係呢位35歲老將第47粒國家隊入球，僅落後法國隊史上最多入波球員亨利4球。

法國之後久攻不下，直至補時3分鐘，古安杜斯開出角球，由曹亞文尼頂入絕殺科特迪瓦，亦係佢首個國家隊入球。

擁有喀麥隆血統嘅曹亞文尼出身於波爾多青訓系統，2020年轉投摩納哥，近2季都係球隊主力，上年8月成為法國大國腳。身高1米87嘅曹亞文尼技術全面，甚有保羅普巴影子，佢哋兩人今場一齊踢正選，曹亞文尼表現更勝「舊普巴」。

事實上，包括曼聯、利物浦、車路士在內嘅多間大球會都有興趣簽入曹亞文尼，估計佢身價高達8,000萬歐元，勢必成為今夏轉會市場炙手可熱人物。