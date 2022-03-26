「紅軍打吡」沙拿報仇成功 埃及贏塞內加爾

周六(26日)凌晨世界盃外圍賽非洲區附加賽首回合，2支今屆非國盃決賽球隊交鋒，穆罕默德沙拿助陣嘅亞軍埃及，主場以1比0擊敗由沙迪奧文尼擔大旗嘅冠軍塞內加爾，成功報仇，兼喺爭出線形勢佔上風。

兩軍剛於2月初非國盃決賽對壘，該仗打和0比0之後，塞內加爾憑互射12碼勝出捧盃，當時沙迪奧文尼有安慰哭成淚人嘅利物浦隊友穆罕默德沙拿。

不過，今次再度交手，沙拿就冇面畀，佢喺開賽4分鐘殺入禁區起腳射中楣，皮球反彈省中塞內加爾後衞沙里奧施斯入網，埃及憑呢球烏龍波，先下一城。

其實塞內加爾今場有唔少機會可以扳平，但沙迪奧文尼幾次起腳，都無功而還，雙方將於下周三(30日)凌晨次回合再度交鋒，兩回合合計嘅勝方，可以晉身世界盃決賽周。

另外4場首回合大戰，有曼城中場馬列斯助陣嘅阿爾及利亞，憑施利文尼一箭定江山，作客以1比0擊敗喀麥隆。

至於突尼西亞作客同樣以1比0擊馬里，摩洛哥作客逼和剛果民主共和國1比1，加納同尼日利亞打和0比0。