美斯返國家隊即入波　幫阿根廷大勝3球

周六(26日)早上世界盃外圍賽南美洲區「例行公事」，阿根廷主場以3比0大勝委內瑞拉，喺巴黎聖日耳門(PSG)表現欠佳嘅球王美斯，返到國家隊立即生猛晒，今場射入1球，傳球成功率高達87%，獲著名評分網站SOFASCORE評選為今場最佳球員。

賽前阿根廷已經提早取得出線權，至於包尾嘅委內瑞拉已篤定出局，但阿根廷並冇留力，一開波就強攻，美斯曾經有1次起腳省中禁區內委內瑞拉球員手部，但球證睇完VAR後，並冇判罰12碼。

踢到35分鐘，阿根廷終於打開紀錄，尼高拉斯干沙利斯近門撞入，領先上半場。戰至比賽末段，阿根廷再入2球，先係迪馬利亞突破越位射入，呢位翼鋒之後再傳畀美斯輕鬆射成3比0，除咗呢2位PSG隊友一齊入波之外，中場迪保羅貢獻2次助攻，表現亦可圈可點。

不過，主角始終係美斯，佢踢足全場，有124次觸球，加上7次射門，其中3次中目標，並入1球，仲有6次成功扭過對手，同埋92次傳球有80次交到畀隊友，狀態相當勇猛，佢喺PSG演出遜色，可能只係因為教練普捷天奴唔識用佢。