列強備戰世界盃　熱身賽「亮劍」

周日(27日)凌晨將上演多場國際熱身賽，其中目前世界排名第1嘅比利時將會作客愛爾蘭。比利時自去年歐國盃失利後，已經開始進入重建期，今場就大膽棄用盧卡古、奇雲迪布尼等老將，改為重用較年輕球員，相信新軍要一定時間磨合，今場面對硬淨嘅愛爾蘭勢必陷入苦戰，博2.5球嘅入球細好路。（有線662及602台周日凌晨1時直播）

比利時去年在歐國盃8強出局，「黃金一代」步向終結，領隊馬天尼斯今次點兵試陣心態明顯，50頂喼帽以上老將均未獲徵召，包括盧卡古、奇雲迪布尼、夏薩特、梅頓斯、泰拔高圖爾斯、恩歷克卡拉斯高等等，當中大部分都係多年攻擊主力，今仗以會改用贊奴沙、謝利美杜古、奧歷治等頂上，鋒力勢必受到削弱。

愛爾蘭體力化頂得住

主隊愛爾蘭未能出線世盃決賽周，不過球隊有大量英超球員壓陣，就算技術唔及比利時，鬥心、體力都絕唔會遜色，有力用硬淨防守抵擋比利時進襲。翻查數據，愛爾蘭近9仗主場，有8次總入球開出2球或以下，今場必追2.5球嘅入球細。

直播表

周六1:00pm 日乙 仙台維加泰Vs町田澤維亞

有線661、601台

周六2:05pm 澳職 布里斯班獅吼Vs西部聯

無綫 myTV SUPER

周六4:45pm 澳職 FC麥克阿瑟Vs墨爾本城

無綫85台

周六4:45pm 澳職 中岸水手Vs阿德萊德聯

無綫 myTV SUPER

周六10:00pm 國際賽 克羅地亞Vs斯洛文尼亞

有線661、601台

周六11:00pm 英甲 葉士域治Vs普利茅夫

有線664、604台

周日1:00am 國際賽 愛爾蘭Vs比利時

有線662、602台

周日1:30am 國際賽 英格蘭Vs瑞士

有線661、601台

周日2:45am 國際賽 西班牙Vs阿爾巴尼亞

有線664、604台

周日3:45am 國際賽 荷蘭Vs丹麥

有線661、601台

周日3:45am 國際賽 德國Vs以色列

有線662、602台