英格蘭球星留力踢球會賽　點會同你搏呀

周日（27日）凌晨國際熱身賽重頭戲，英格蘭喺溫布萊球場迎戰瑞士，雙方已晉級今屆世盃決賽周，今仗交鋒旨在練兵試陣，應該會點到即止，盡量避免球員出現不必要受傷，預料比賽節奏將會偏慢，加上兩隊近4次對賽，總入球全開2球或以下，不妨再追2.5球入球細。（有線661及601台周日凌晨1時30分直播）

英格蘭大軍陣容鼎盛，哈利卡尼、史達寧、基亞利殊、菲爾科頓等效力大球會嘅球星都悉數入伍，主帥修夫基同時亦徵召伊美路維、干拿加歷查、馬克古希等「00後」小將，明顯希望趁熱身賽考察佢哋嘅表現，預料比賽過程將會大幅度換人，難免會影響球隊正常發揮。

事實上，現時正值英超及歐洲賽爭標關鍵時期，英格蘭國腳重心都放喺球會賽事，踢國家隊熱身賽，好大可能會留力，所以就算「三獅兵團」整體人腳實力喺瑞士之上但球員戰意成疑，臨場發揮唔一定佔優。

瑞士硬淨唔怕撼勁旅

至於瑞士可以力壓意大利，直接進身世盃決賽周，全靠穩健防守，以及整體球員勤力走動，8場世盃外圍賽只係失2球，包括兩次對意大利，分別踢成0比0同1比1。喺上年歐國盃16強亦曾經淘汰法國，可見瑞士遇上世界一線勁旅，表現夠晒硬淨，相信今仗有能力同英格蘭拉成均勢，入球唔會多，捧入球細啱數。