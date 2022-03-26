再次無緣決賽周　玻利維亞想搵比爾沙救亡

阿根廷老帥比爾沙雖然上月尾被英超球隊列斯聯炒魷，但「狂人」嘅出色執教能力名聲在外，絕對唔愁冇後路，近日玻利維亞足總主席費蘭度哥斯達（Fernando Costa），就對外證實有意搵比爾沙，出任該國國家隊領隊一職。

費蘭度哥斯達近日喺記者會上，表示唔否認正在接觸比爾沙，希望佢出山執教玻利維亞：「我哋同唔同嘅教練溝通近，聽取佢哋嘅執教理念，其中同佢（比二爾沙）現時傾得好深入。」對上一次喺1994年打入世盃決賽周嘅玻利維亞，喺上場世盃外南美洲區賽事以0比3不敵哥倫比亞之後，宣告無緣出線，想下屆捲土重來做出好成績，呢支南美洲球隊極需要有料之人領軍。

除咗豐富執教球會嘅履歷之外，「狂人」對教國家隊亦絕不陌生，過去比爾沙曾先後掌管智利同阿根廷帥印，更帶領「潘帕斯熊鷹」贏得2004年奧運冠軍，對南美洲地區嘅足球非常熟悉。雖然上月因戰績欠佳被列斯聯辭退領隊一職，但此前曾幫助呢支英格蘭老牌球會，相隔多年重返英超嘅比爾沙，依然深受當地球迷，以及世界各地球圈人士尊敬，相信距離「狂人」復出嘅日子已經唔遠。