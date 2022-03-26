魯爾占美尼斯得罪狼迷　今夏或入「廠」

狼隊射手魯爾占美尼斯一直係各大豪門收購目標，包括阿仙奴都有興趣簽入佢，呢位30歲墨西哥國腳上月尾英超為狼隊作客阿仙奴一役，眼見球隊補時被對手絕殺，但賽後佢仍然有心情同兵工廠球迷合照，令到狼隊球迷非常不滿，質疑佢嘅忠誠度，甚至認為如果佢冇心效力，不如干脆離隊，令球會有資金增兵提升實力，魯爾占美尼斯可能順勢今夏轉投阿仙奴。

魯爾占美尼斯係狼隊近年崛起嘅主力，2019/20年球季英超轟入17球，曾經傳出曼聯、祖雲達斯、馬體會都有意簽入佢。

不過，呢位前鋒上季受重傷長抖，今季英超上陣28次入6球，表現有所下滑，已經冇之前咁搶手，但阿仙奴並唔介意，仍然希望簽入魯爾占美尼斯，主要原因係奧巴美揚已轉投巴塞隆拿，另1位前鋒拿卡錫迪亦可能今夏自由身離隊，兵工廠急需要補充鋒線人腳，魯爾占美尼斯已經適應英超比賽環境，水準有保證，可以「即食」，無疑係合適人選。

魯爾占美尼斯現時仲有2年合約在身，但周薪僅約4萬鎊，如果佢轉投阿仙奴等大球會，起碼可以加一倍人工，加上魯爾占美尼斯近期同狼隊球迷出現矛盾，唔排除提出今夏轉會，加盟阿仙奴，到時就可以名正言順同「廠迷」開心合照。