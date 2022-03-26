新世一！20歲施華德登網球一姐　創波蘭人歷史

芭蒂辭官歸故里，而波蘭女網新星施華德則全力向事業衝刺，登上世一寶座！施華德周六（26日）在邁阿密網球賽中，以盤數2比0擊敗瑞士的高露碧後，宣告接棒芭蒂而成為世界排名第一球后，20歲的她亦是波蘭歷來首位網壇「世一」。

曾贏得2020法網錦標奠定地位的施華德，今年持續表現出色，以橫掃姿態先後在WTA多哈網賽以及印第安韋爾斯網球賽掄元，連同邁阿密的賽事，她已錄得12場連勝紀錄。她在這場世一關鍵中展現出非勝不可的決心，戰情一面倒，最終她以6比2及6比0報捷晉級32強，下周將登上史上第28位世界網球一姐后座。以往，波蘭女球手華雲絲嘉曾攀上世界第二，而施華德對於超越前輩，為波蘭爭光，也表現得十分興奮，她在IG留言高呼，「這實在太超現實了，我成為世界第一了，這證明了我一直以來的努力。」

施華德是近年冒升得最快的新星，目前已擁有5個巡迴賽錦標，包括1項大滿貫。她亦是繼「丹麥甜心」禾絲妮雅琪後，第一位能夠在21歲前，拿下5個或以上冠軍錦標的女子球手。芭蒂退役後，世界第一之位懸空，至於另一位有力在未來爭取「一姐」位的球手，則是西班牙的芭杜莎，她在邁阿密網賽亦打入次圈。