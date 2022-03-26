亞冠盃　傑志熱身賽與武里南聯互交白卷

傑志「亞冠盃」賽前熱身賽第二擊，周六（26日）晚「藍鳥」於武里南體育場挑戰泰超勁旅武里南聯。結果面對主隊上半場狂轟濫炸的傑志，有門將保羅的出色發揮，將危機一一化解力保不失，下半場雙方亦未能打破僵局，最終雙方互交白卷，傑志以0比0賽和泰超「1哥」武里南聯，赴泰後兩場「拍跳」保持不敗。

傑志今場有朴俊炯和艾里奧組成中堅組合，巴爾拿、基爾頓與陳肇鈞負責中場串連，入球重責繼續交給王牌前鋒丹恩奴域，而土庫曼新援明加索夫就暫列後備。武里南聯今仗雖然有曾在日職搵食的提拉通賓馬芬等9位球員，被泰國代表隊徵召，但陣容依然強勁，巴西守將迪加奧及伊拉克中堅蘇拉卡鎮守後防，戴起隊長臂章的拿達拉干坐鎮中場，緬甸鋒將昂杜和森巴前鋒馬爾干負責攻堅。

傑志今場入局情況較佳，比賽初段，丹恩奴域在對方禁區附近搶到對方腳下球，沿底線殺入禁區起腳，可惜角度太窄，被武里南聯門將潘禾拉本化解危機。2分鐘後輪到主隊發圍，查傑禁區外放冷箭，逼使上半場非常忙碌的傑志門將保羅作出撲救。其後武里南聯逐漸站穩陣腳，17分鐘後，主隊角球機會，阿彼威禁區內起腳軟弱無力，亦未能威脅保羅。

武里南聯繼續搶攻，29分鐘馬爾干右路傳中，查傑頭槌一頂，但過不了非常集中的保羅。其後，昂杜殺入禁區的攻門，以及朱迪邦禁區外的遠射，都被保羅一一化解。34分鐘，艾里奧接應罰頂個彈地波未能命中目標，其後丹恩再接應傳中頭槌一頂略門而過。38分鐘，隊長拿達拉干禁區外半窩利抽射，保羅飛到盡撲出，其後馬爾干再接應角球頂中門楣，傑志成功於半場前頂住對手攻勢，雙方半場打成0比0。

易邊再戰，傑志一口氣作出5個調動，換入明加索夫、謝家強、黃洋、蘇沙和加維蘭。主隊率先發圍，47分鐘，查傑推橫禁區頂勁射，僅僅柱邊出界。「藍鳥」邊陣後，明顯搶回不少攻勢，52分鐘，丹尼左路傳中，明加索夫禁區內撞射未能命中。3分鐘後，昂杜接應隊友頭槌二傳施射，亦偏離目標。73分鐘，丹恩傳給後上的蘇沙，後者第一時間撞射斜出。2分鐘後，明加索夫禁區頂的施射，亦吿高出。比賽後段，蘇沙幾次門前搶點機會，亦未能轉化成入球。最終傑志以0比0賽和武里南聯，泰國熱身賽2仗保持不敗。