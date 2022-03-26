美斯預告退役？「世界盃後我唔知會點」

美斯對委內瑞拉入波，協助阿根廷大勝3比0後講咗一番說話，惹來傳媒猜測，美斯表示「世界盃後唔知會點」被解讀為暗示結束國家隊生涯，甚至有傳媒估計美斯世界盃後將會退出頂級聯賽競逐。

先講美斯賽後講咗啲乜，佢話：「一直以來，我喺呢度（國家隊）都好開心，我哋係一個團隊，大家都非常愛我，場內場外都好自然，今場係阿根廷喺今屆世盃外嘅主場謝幕戰。」

「我哋仲要作客厄瓜多爾，係世盃外最後一場，之後就係世界盃，我會安排好7月、9月、10月嘅比賽，然後就係世界盃。世界盃後會點樣，我唔知道，世界盃後我會重新考慮好多嘢，不論情況好壞，都會考慮。」

美斯曾於2016年美洲盃決賽失利後，一度宣布退出阿根廷，幸好後來回心轉意，復出後協助阿根廷取得2018世界盃入場券，並征戰至今。對於美斯今次一番言論，引起歐洲及南美傳媒猜測，認為佢係暗示世界盃後退出國家隊，因為佢世界盃後已屆35歲。另有傳媒猜測，美斯除咗退出阿根廷，仲會喺主流聯賽收山，去美職發展，享受人生。