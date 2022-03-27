【有片】梳爾轟入世界波　英格蘭反勝瑞士

周日(27日)凌晨國際賽熱身賽，英格蘭主場出擊，落後1球劣勢下，憑勞基梳爾轟入炮彈式世界波，加上哈利卡尼射入12碼，以2比1反勝瑞士。以法定時間90分鐘計算，英格蘭近21場比賽取得17勝4和，創出球隊史上最長不敗紀錄。

兩隊都已經取得今屆世界盃決賽周入場券，今仗以試陣為主，英格蘭主帥修夫基以3421陣式出戰，派出多位副選上陣，其中防線人面全非，由高亞迪、馬克古希、賓韋特扼守中路，默契難免比較弱，結果上半場22分鐘被瑞士攻破大門，梳頓沙基利右路傳中，比列安保路頂入。

瑞士得勢不饒人，反客為主強攻，包括法比安費爾勁射，被英格蘭門將比克福特撲到再中楣彈出，跟住梳頓沙基利起腳僅斜出，呢位前利物浦中場仲有1次開出角球中柱。

英格蘭大難不死，果然有後福，上半場補時，把握對手防線失誤，由干拿加歷查橫傳畀後上嘅勞基梳爾勁射入網扳平1比1，呢位曼聯左翼衞近8次為英格蘭上陣，創造6個入球，包括射入2球及4次助攻，被稱為「英格蘭卡路士」當之無愧。

換邊之後，英格蘭搶番唔少攻勢，踢到76分鐘，基亞利殊開出角球，馬克古希頭槌攻門，皮球省中瑞士中場史堤芬蘇巴手臂，球證睇完VAR後判罰12碼，哈利卡尼主射入網，為英格蘭反勝2比1。

哈利卡尼至今已為英格蘭累積入49球，追平曼聯名宿卜比查爾頓，並列「三獅兵團」歷史射手榜第2位，僅落後朗尼4球，哈利卡尼要成為英格蘭史上首席射手指日可待。

英格蘭對上1次法定時間90分鐘輸波，已經係2020年11月歐國聯不敵比利時，其後21場比賽法定時間保持不敗，至於上年歐國盃決賽同意大利打和1比1，只係互射12碼後失冠。

「三獅兵團」銳不可當，今屆世界盃真係有機會問鼎冠軍寶座。