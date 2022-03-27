【賽後解碼】水晶宮3子成英格蘭新力量

英格蘭喺熱身賽以2比1擊敗瑞士，領隊修夫基派出多位副選上陣，包括中場干拿加歷查、中堅馬克古希，成為自1991年之後，首次有2位水晶宮球員擔任英格蘭國家隊正選，加上左閘泰歷米素爾後備上陣，今場有3位水晶宮球員披甲，成為「三獅兵團」新勢力。

水晶宮現時僅排英超第12位，但陣中有多位「土炮」表現出色，最搶眼必定係干拿加歷查，呢位22歲新星屬於車路士青訓球員，近年不斷被外借吸取比賽經驗，其中今季被借去水晶宮之後，表現大熟大勇，踢25場英超射入8球，已多次傳出車仔有意收回佢自用。

今仗係干拿加歷查第2次為英格蘭上陣，佢一頭金髮，加上身披7號球衣，甚有碧咸影子，演出亦不負眾望，貢獻1次助攻，傳畀勞基梳爾射入扳平1球。

至於21歲中堅馬克古希同樣出身於車路士青年軍，但上年夏天已被水晶宮以1,800萬鎊買斷，今仗首次為英格蘭上陣就擔正。身高1米82嘅馬克古希雖然係「矮中堅」，但攔截準繩，而且有不俗助攻力，今季英超已有2球進帳，英軍今場可以反勝，都係靠馬克古希頭槌攻門省中瑞士中場史堤芬蘇巴手臂，博到12碼。

左後衞泰歷米素爾今場同樣首次為「三獅兵團」披甲，佢曾經有意代表牙買加國家隊，由於阿歷山大阿諾特、列斯占士受傷，修夫基召入泰歷米素爾，經此一役之後，相信呢位22歲新星可以上位。