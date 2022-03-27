艾歷臣童話式復出　成名地重生2分鐘即入波

喺上年歐國盃決賽周心臟病發、死過翻生嘅基斯甸艾歷臣，周日(27日)凌晨熱身賽為丹麥國家隊復出，喺作客荷蘭一仗半場披甲，落場只花2分鐘就射入靚波。雖然丹麥最終都輸2比4，但告魯夫球場內所有球迷都為基斯甸艾歷臣歡呼，連對手都話睇到「起晒雞皮」！

歐國盃驚嚇一幕發生後，被植入心臟除顫器嘅基斯甸艾歷臣，相隔9個月回歸先任後備。上半場荷蘭已由貝雲積、尼敦阿基同迪比入波領先3比1，半場基斯甸艾歷臣矚目登場，只係2分鐘時間就接應隊友傳中，禁區內Chok入死角，可惜荷蘭71分鐘由貝雲積再入1球，丹麥仍以2比4落敗。

對基斯甸艾歷臣嚟講，今場戰果並唔係最重要，佢賽後表示：「好開心可以證明自己仍然有能力比賽，感覺上我從未離開過丹麥國家隊，今次復出令我有啲激動，不過過去10年我好少缺陣，所以我覺得自己一直身處丹麥呢個大家庭。」

荷蘭主場告魯夫球場，係基斯甸艾歷臣喺阿積士出道嘅「主場」，今次喺成名地復出兼入波更有意義，荷蘭中堅馬菲斯迪歷特都話：「我起晒雞皮！老實講，比賽嗰陣真係好難瞓身去攔截佢，我哋要忘記之前嘅事。我好開心佢有波入，入波嘅射門完全展示出佢嘅卡士。」