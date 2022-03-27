搶手貨！高球板球「鋪紅地氈」慫恿芭蒂轉項

澳洲網球天后、3項大滿貫錦標得主芭蒂急流勇退，但其實出生體育世家的她天生擁有非凡的運動細胞，贏過高球比賽，也在板球界獲得認同，因此即使她「掛拍」，但隨即成為體壇「搶手貨」，各界紛紛游說她轉戰其他項目呢！

芭蒂的父親是一名高球手，打過不少業餘賽事，耳濡目染下，她細細個在家中花園揮桿，其叔叔更笑言可充當球僮，認為芭蒂只要肯投入高球，有朝一日可晉身LPGA巡迴賽行列。事實上，2020年澳洲維多利亞省的一場高球賽中芭蒂巧遇「老虎」活士，她打球越過亞拉河的功架，已令活士大表驚艷。至於芭蒂的未婚夫Garry Kissick也熱愛高球，二人的邂逅也在高球場上，在此淵源下，包括美國球手歌達也在IG留言，慫恿芭蒂轉投高球界。

板球也是芭蒂天才橫溢的項目，幾年前她加入了Queensland and Brisbane Heat板球隊，充滿熱情的她在極速時間內掌握板球技術，融入球隊，聯賽地標戰取得27分，更被推薦入國家隊。故此，當她日前宣布掛拍後，Heat板球隊已「舖定紅地氈」邀請她回歸，隊長祖安遜表示：「芭蒂只有25歲，我們隨時歡迎她加入。」