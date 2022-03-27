西班牙周日(27日)凌晨主場同阿爾巴尼亞踢熱身賽，憑丹尼爾奧莫最後1分鐘入波絕殺贏2比1。西班牙今場有門將大衞拉耶處子上陣，呢位踢走迪基亞嘅球員全場冇乜嘢做，但就同柏奧托利斯合演騎呢失波，要保住國家隊位置仲要努力。

西班牙今次點兵，迪基亞意外落選，效力賓福特嘅26歲門將大衞拉耶，職業生涯只有15場頂級聯賽經驗，但就獲得垂青兼喺今仗正選上陣。

西班牙主場控制戰局，控球率高達76%，75分鐘憑費倫托利斯入波領先，但去到85分鐘，阿爾巴尼亞全場唯一中目標攻門就入波，當時柏奧托利斯頭槌解圍，省落對方前鋒頭部彈向龍門，大衞拉耶又衝咗出嚟想接，結果眼白白睇住個波碌入！好在西班牙仲有時間反擊，丹尼爾奧莫喺90分鐘絕殺，協助西班牙險勝2比1。

大衞拉耶賽後表示：「個失波只係一次意外，柏奧托利斯想用頭槌回傳畀我，但就省中對手......今日係我人生中最重要嘅日子，亦令我同我屋企人夢想成真，我會爭取繼續留喺國家隊，用表現證明西班牙有我嘅位置。」