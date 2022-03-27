神鋒踢太公波唔齊腳　勝利獻「細」

周日(27日)下午澳職獨腳戲，墨爾本勝利主場迎戰西悉尼流浪者。勝利近期聯賽走勢放緩，極力希望再嘗贏波滋味，但球隊攻力唔算出色，今場更有多位前場主力缺陣，面對作客表現冇保證嘅流浪者，雙方都好難炮製太多入球，中位數2.5球入球細好路。(無綫85台周日下午4時05分直播)

勝利近5場聯賽保持不敗，不過自3月初3比1擊敗FC麥克阿瑟後，近3場聯賽都係和局收場，包括早前以1比1賽和前列分子西部聯。論前場火力，勝利喺澳職唔算最標青，亦過分倚重聯賽至今為球隊攻入7球的歷克迪亞高斯天奴。

流浪者低迷火力曳

不過，歷克迪亞高斯天奴聯同主力翼鋒賓科拿美被澳洲國家隊徵召，今場無法為勝利出戰，加上「10號仔」羅比古斯因傷倦勤，幾位前場主力缺陣嘅情況下，勝利攻力勢必進一步削弱。

近況飄忽嘅流浪者，今季作客表現低迷，近7場聯賽作客僅取1勝1和5敗，而且場場都有失波。流浪者鋒力亦相當疲弱，聯賽至今只射入18球，搶分能力令人擔憂。勝利近6場聯賽有5次開2球或以下，踢法唔算開放，估計今場入波都唔慌多，中位數2.5球入球細值博。

直播表

周日4:05pm 澳職 墨爾本勝利Vs西悉尼流浪者

無綫85台

周一7:05am 世盃外 洪都拉斯Vs墨西哥

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