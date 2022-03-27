咸美頓沙特站Q1出局後道歉：戰車設定出錯

香港時間周日凌晨上演的一級方程式賽車（F1）沙特阿拉伯站排位賽結果令人驚訝，7屆世界冠軍咸美頓5年來首次在排位賽Q1遭淘汰，只排第16位。紅牛車隊的佩雷斯以0.025秒險勝法拉利上站冠軍勒卡歷，職業生涯首奪竿位。

吉達賽道附近的石油設施周五（25日）受到飛彈襲擊，賽會表示與沙特政府商議後，今站將如常舉行。平治車隊表現仍未回復水準，上季沙特站冠軍咸美頓意外在Q1出局，正賽只排第16位出發，爭衞冕甚艱難。另一平治車手羅素排第6起步，紅牛的佩雷斯險勝狀態大勇的法拉利車手勒卡歷，參加215場比賽以來首次奪得竿位。

夏斯車隊的「車神之子」米克舒麥加在Q2發生嚴重意外，其車在12號彎以高速撞擊防護欄，車身損毀嚴重，賽會隨即出示紅旗，這位年輕德國車手被送往醫院。夏斯車隊確認，米克舒麥加沒有受傷，但安全起見他會留院觀察，周日不會參加正賽，車隊今站只派一車出戰。

咸美頓自2017年巴西大獎賽撞車後，首次Q1出局，賽後他向車隊道歉：「大家都付出很多，但我表現，令人心痛。」他承認自己在戰車設定出錯是排位賽失利主因：「我選的設定令車子很不穩定，幾乎無法駕馭，都怪我改了一些設定。P3戰車感覺還不錯，所以我向此方向再修改設定，可能去得太盡了。」平治車隊話事人Toto Wolff直言，車隊表現「完全不能接受」：「過去8年我們一直領先，但這次就像回到2013年，車子速度跟不上紅牛，可能連法拉利都比不上。」