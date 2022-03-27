利物浦巴塞傳奇交鋒　謝拉特有波入

國際賽進行得如火如荼嘅時候，周六(26日)晚加插「傳奇大戰」，由利物浦傳奇隊喺晏菲路球場迎戰巴塞隆拿傳奇隊，雙方退役名宿粉墨登場，包括現時身為阿士東維拉領隊嘅「神奇隊長」謝拉特重披紅軍戰衣，仲射入1球12碼，可惜利物浦傳奇隊仍然輸1比2。

兩隊陣容星光熠熠，利物浦傳奇隊由謝拉特擔任隊長，正選仲有古積特、加歷查、希比亞、路爾斯加西亞等名宿。

至於巴塞亦相當強陣，擁有昔日巴西「3R」之一嘅李華度做隊長，加上沙維奧拿、戴維斯、比列堤、古利等昔日球星，雙方實力不相伯仲。

開賽14分鐘，有主場之利嘅紅軍先開紀錄，謝拉特殺入禁區，扣入中路想起腳時，被對手艾美臣侵犯，博到12碼，並自己主射入網，可見41歲嘅「謝老四」身手並冇退步。

臨完上半場前，巴塞隆拿傳奇隊由基奧雲尼射入扳平1比1，呢位前巴西國腳換邊之後博到12碼，由李華度主射入網，率領巴塞反勝2比1。

雖然利物浦傳奇隊主場輸波，但最緊要係可以為球會慈善基金籌到善款，幫助有需要人士。