邁阿密網賽　麥維迪夫贏梅萊向世一進發

邁阿密網球公開賽周日（27日）上演男單大戰，力爭重返世界第一的俄羅斯好手麥維迪夫64強以直落兩盤6：4、6：2擊敗英國名將梅萊，周一（28日）將與西班牙的柏度馬天尼斯爭奪16強一席位。

頭號種子麥維迪夫只要在邁阿密賽打入4強，就可取代祖高域重登世界第一寶座，賽後他對自己的表現感滿意：「通常第一場都不容易打，即使在這個球場訓練了一、兩個月，感覺都會正式比賽不太一樣。今場好開心沒有被破發，我還有進步的空間，但這是一場精彩的比賽。」賽事兩屆冠軍、前世界一哥梅萊賽後表示，自己和麥維迪夫差距沒相像中大：「我在後場不覺得差距很大，感覺可以和他相持。」

26歲的麥維迪夫下場迎來世界排名第47的西班牙的球手柏度馬天尼斯，二人此前僅在2020年澳網交手，麥維迪夫當日以直落兩盤取勝，預計打入16強難度不大。

同日，日本天后大坂直美原定於32強對捷克的Karolina Muchova，惟後者因左腹受傷退賽，不戰而勝的大坂直美16強會對美國的Alison Riske。另外，新世界一姐施華德延續印第安韋爾斯大師賽封后的勇態，64強過關後，周一（28日）將於32強對美國的Madison Brengle。