亞冠盃　保羅屢演神救：我哋準備好迎接勁敵

傑志上周六（26日）與泰超勁旅武里南聯打成0比0平手，門將保羅是役作出多次關鍵撲救，為球隊保住清白身。周日（27日）踏入36歲之齡的他受訪時表示，球隊已準備好迎接亞冠的勁敵，更表示自己樂意為港隊效勞。

「藍鳥」亞冠前哨戰第二仗，與泰超現時「一哥」武里南聯激戰成和，雖然未能產生入球，但全場緊湊戰況，已達到球隊備戰「亞冠盃」之效。當中門將保羅上半場作出連翻撲救，包括29分鐘擋走查傑的近距離頭槌，以及38分鐘化解拿達拉的精彩遠射等，協助傑志最終保住清白之身。

他周日（27日）接受本報訪問時提到，與武里南聯交手是一場久違的高水平賽事，既是對球隊的一項試煉，亦讓隊友知道球隊目前的不足之處，從而作出改善。保羅周日（27日）在泰國度過其36歲生日，他亦分享其生日願望：「我希望同隊友喺亞冠創造佳績，對手將會係非常強嘅球隊，但我哋已經準備好迎戰。」這名巴西裔球員去年已獲批特區護照，符合資格代表香港隊，他被問到對着上港隊戰衣的意願上這樣回答：「如果港隊真係徵召我嘅話，我會好開心！因為代表自己地方出賽係球員嘅無上光榮！」