亞協盃　徐宏傑希望理文可以突破上屆成績

今次《我撐同球員傾吓偈》嘅主角係理文後衞、曾經外流中甲嘅徐宏傑。自加盟理文後，已成為球隊後防主力嘅「傑仔」深受球迷歡迎，對於大家都好關心佢仲有冇外流夢，佢咁樣回應：「有機會的話會再考慮，但依家最希望係可以喺理文有好表現，同幫球隊拎到好成績。」

Q：如果有機會，會唔會想再一次外流？

傑仔：有機會嘅話都會再考慮，但依家最希望係可以喺理文有好表現，同幫理文拎到好成績。

Q：今季有咩目標？

傑仔：希望喺嚟緊嘅亞協盃，理文成績可以好過上年。

Q：香港聯賽同中國聯賽有咩唔同之處？

傑仔：中國聯賽節奏速度會快啲，國內球員平均實力會高少少，但香港聯賽可以出更多外援，同埋香港都有唔少有質素嘅球員，整體實力其實差唔多。

Q：你最開心喺邊一間球會踢波呀？最難忘係邊場賽事呀？謝謝。

傑仔：最開心係喺理文踢波，最難忘嘅賽事係上年聯賽對東方龍獅贏2比1，因為自己有入球，可以幫助球隊絕殺贏波。

Q：有冇邊個本地球員你最難防守佢？

傑仔：應該係我嘅隊友張憙延Marcus，佢係一位好有潛質嘅進攻球員，希望佢繼續努力！

Q：上屆差少少先入到「亞協盃」總決賽實在可惜，你覺得下次理文再有機會入到「亞協盃」4強嘅話，喺邊方面要再做得好啲？

傑仔：體能方面要再加強，因為上次對拿薩夫踢到加時嗰陣，感覺對手體能仲保持到，而我哋有啲下跌。

Q：個人最佳位置？

傑仔：我諗應該係閘。

Q：理文邊個最有趣？

傑仔：高俊，日日都有笑料！

Q：一餐飯餐食幾多碗飯，有冇諗過食多啲？

傑仔：一大碗！其實我都算食得多嘢。

Q：唔計理文一班隊友，同其他球會邊啲球員最friend？

傑仔：每間球會都有啲，例如FatGor（即林衍廷）、謝偉浚、鍾偉強、郭子堦等等……。

Q：有啲咩嘢係你喺球員生涯最想達成嘅？

傑仔：我會想喺香港拎晒唔同嘅冠軍，甚至可以拎到亞洲賽嘅冠軍。同埋睇吓自己有冇機會可以嘗試更高水平嘅聯賽。

Q：點睇你中學師兄周嘉洛？

傑仔：中學時期同佢唔太熟，印象中佢嗰陣好似係劇社，已經好有表演慾。

Q：點睇丹恩奴域？

傑仔：係一個好有級數、態度好認真嘅外援，只要有半點機會就可以入到波，我都好欣賞佢。

Q：嚟緊有冇Set啲目標畀自己？如有可唔可以分享吓？

傑仔：希望幫到球會拎聯賽冠軍同亞協盃成績比上年更好，個人目標就希望有更多嘅入球同助攻，同時防守繼續保持穩健。

Q：假設都係贏波，冇波入但Clean sheet，定係有波入但都有失球，你會滿足啲？

傑仔：我會揀「冇波入但Clean sheet」，因為作為防守球員，球隊唔失波係首要嘅職責。