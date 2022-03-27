爭出線鬥志一流　墨西哥炒起洪都拉斯

世盃外圍賽中北美洲區賽事，洪都拉斯主場鬥墨西哥。洪都拉斯已經篤定出局，戰意成疑。反觀墨西哥仍然要搶分力保前3位直接出線資格，鬥志必堅，加上實力亦遠勝對手，雙方近5次正式賽事交鋒，墨西哥取得4勝1負，其中3次贏3比0，今場直取讓球客勝。（myTV SUPER周一早上7時05分直播）

洪都拉斯係今圈外圍賽8隊之中，唯一仲未贏過波嘅球隊，踢咗12場僅得4和8負，排包尾提早出局，實力有幾弱可想而知，所以餘下兩場外圍賽對佢哋而言，只屬例行公事，隨時派出副選或年輕球員，畀佢哋吸取比賽經驗，為重建做準備，勝負唔會睇得咁重要。

前線猛將如雲數胡易

目前喺小組排第3嘅墨西哥，同次席美國同分，並領先第4位哥斯達黎加3分，加上哥斯達黎加最後一輪要硬撼美國，所以墨西哥今仗只要全取3分，出線機會就高唱入雲，球隊目標鮮明，勢必全力搶攻爭勝，希望盡數對手激勵士氣。事實上佢哋中場前猛將如雲，包括有狼隊前鋒魯爾占美尼斯、拿玻里嘅夏榮羅辛奴及西維爾射手捷西斯哥朗拿，作客都有力大炒洪都拉斯，一於捧讓球客勝。