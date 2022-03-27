荷里活影星撈過界　佐治古尼擬收購打比郡

英冠球隊打比郡今季因財困被賽會扣減達21分，目前正陷入水深火熱之中。不過佢哋日前收到驚喜嘅消息，荷里活影星佐治古尼打算籌組財團收購呢支英冠球隊，令一眾球迷都非常振奮。

60歲嘅美國演員及監製佐治古尼，曾參與《盜海豪情》得著名電影，近年佢仲撈過界，想加入足球班主行列。據報道指，佐治古尼2016年同英國演員Jack O'Connell合作嘅時候，被佢影響而深深愛上咗足球，而喺兩年前更被邀請加入收購西甲球隊馬拉加嘅財團，雖然最終失敗，但並冇令佢放棄做球隊班主嘅目標。

日前，佐治古尼接受英國一本雜誌訪問時透露，自己有意收購打比郡：「打比郡係一支擁有美妙歷史嘅偉大球隊，我好肯定佢哋會有一個美好嘅將來。我知道佢哋目前正面對一啲困難，但球隊依家正努力克服，冇問題係唔能夠解決。」

打比郡因唔合乎賽會嘅財政要求，季初已被扣減21分，但憑着朗尼嘅出色領軍能力，目前以25分排喺榜尾，護級仍然仲有機。

佐治古尼並唔係首位對成為英格蘭聯賽球隊班主有興趣嘅荷里活影星，飾演電影角色死侍嘅賴恩雷諾士2020年就同麥艾亨尼，收購咗域斯咸，成為呢支英格蘭全國聯賽球隊嘅班主。