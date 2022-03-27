風水輪流轉　傳阿仙奴挖拉舒福特過檔

拉舒福特今季喺曼聯過得唔如意，最近更落選英格蘭大軍名單，或者尋求新挑戰會係佢其中一個選項。近日英國傳媒報道，阿仙奴領隊阿迪達打算今夏向拉舒福特招手，假如成事，呢單將會係一單驚人嘅轉會。

據《鏡報》報道，基於拿卡錫迪同尼基迪亞今夏6月都完約，阿仙奴今季之後可能會面對前鋒不足嘅問題，因此領隊阿迪達目前正物色前線替代人選，目標竟然包括曼聯王牌拉舒福特。

與此同時，自蘭歷克上任看守領隊後，24歲嘅拉舒福特逐漸喺奧脫福陷入迷失，今季暫時各項賽事只係入得5球。踏入2022年後，佢喺聯賽只係得3場正選上陣，似乎已被蘭歷克冷落。加上最近落選英格蘭熱身賽嘅大軍名單，更加令佢要為自己嘅前途認真打算。拉舒福特同曼聯嘅合約去到2023年就完，為免人財兩損失，曼聯今夏放佢去阿仙奴一啲都唔出奇。但假如呢單轉會成事，將會係一單轟動嘅消息，因為近年多數都係「紅魔」挖角阿仙奴嘅主力，包括阿歷斯山齊士、尹佩斯等；鮮有曼聯主力直接過檔「兵工廠」。拉舒福特如果真係轉投阿仙奴，相信會令好多曼聯球迷心碎。