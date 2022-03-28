精彩！F1韋斯塔本尾段鍊贏勒卡歷 沙特站奪冠

F1沙特阿拉伯站賽事周日（27日）舉行，紅牛車手麥斯韋斯塔本與法拉利的勒卡歷尾段大鬥法，在彎多路窄的吉達賽道合力炮製連串精彩鏡頭，結果「韋少」在第47圈成功爬頭後，再藉着賽事出現黃旗守住領先位置衝線，贏得今季首場分站冠軍，而勒卡歷及沙恩斯則為法拉利包辦亞、季席。

賽事在當地局勢不穩的陰霾下展開，周五吉達賽道附近的石油設施被飛彈擊中起火，雖然賽會評估過安全後認為可以如期作賽，但對車手心理難免添加一份壓力。50圈比拼中也出現不少意外及驚險場面，最終亦只有13部車完成賽事。

排頭位出戰的紅牛車手佩雷斯頭段保持領先，至第16站形勢出現變化，威廉士車手拉蒂菲發生炒車意外，而勒卡歷及「韋少」乘機超越佩雷斯而追佔頭兩位，安全車離開後比賽繼續，從後漸漸追擊的「黑帝」咸美頓此時已由開賽時排16位起步，升上第7位，並與夏斯車隊的麥奴臣展開大鬥法，雙方互有爬頭，至第25圈標誌賽事踏入半程之際，該平治車手終於搶佔了第6位，令前列局勢出現法拉利、紅牛及平治「三雄鼎立」的局面。

然而這 「三雄鼎立」形勢維持了不久， 其後多部戰車於38至39圈出現問題，咸美頓欲進入維修站但未能成功，痛失時間跌落12位。至於韋斯塔本於最後7圈關鍵時刻，踩行油以收窄與勒卡歷的距離至0.5至0.7秒，終於在尾3圈爬頭成功，兩大熱門愈鬥愈激，上周在巴林站奪冠的勒卡歷仍有機會追上，可是人算不如天算，此時艾爾賓及史杜爾的戰車相撞，大會出示黃旗某程度影響了勒卡歷超車的機會，二人在終點前依然鬥得難分難解，最終韋斯塔本以1小時24分19秒293首名衝線，比勒卡歷快0.549秒，沙恩斯第三，至於佩雷斯列第四。賽後勒卡歷於訪問時坦言好享受緊張刺激的比拼，而法拉利戰車雖然在彎位表現較快，卻在直路不夠速度，最後階段兩車好接近，卻未能找到機會反超。

下一站F1賽事將於4月8日至10日於澳洲墨爾本上演。

F1沙特阿拉伯站成績

名次 車手 車隊

1. 麥斯韋斯塔本 紅牛

2. 勒卡歷 法拉利

3. 沙恩斯 法拉利

4. 佩雷斯 紅牛

5. 羅素 平治

6. 奧干 阿爾派

7. 諾利斯 麥拿侖

8. 加斯利 艾法托利

9. 麥奴臣 夏斯

10.咸美頓 平治