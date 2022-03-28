文仙尼考慮辭職　PSG閃電出手

意大利喺世盃外附加賽意外出局，連續2屆無緣決賽周，領隊文仙尼嘅去向成為最大焦點，雖然足總已表明支持佢留任，不過有意大利著名記者爆料，文仙尼考慮喺周三(30日)友賽土耳其後辭職，而法甲班霸巴黎聖日耳門(PSG)更率先展開斟介。

文仙尼上年帶領意大利贏歐國盃冠軍，今次出局被佢形容為「生涯最大失望」，雖然佢同意大利嘅合約去到2026年，但輸畀北馬其頓後就慎重考慮前途問題，意大利足總主席格拉雲拿會喺未來幾日向文仙尼遊說留隊，但多個意大利媒體爆料，嚟緊對土耳其可能係文仙尼最後1次帶隊。周日(27日)意大利練習期間，文仙尼曾2度召集球員發表講話，但未有提及去留問題。

英國傳媒報道，曼聯對呢位前曼城主帥虎視眈眈，不過「紅魔鬼」仍視坦哈格為首選目標，意大利著名記者Gianluigi Longari就爆料，PSG先至係最大機會嗰隊，甚至乎已經向文仙尼進行接觸。普捷天奴今夏離開PSG幾成定局，如果文仙尼答應接任，將可以同馬高華拉堤、基安盧基當拿隆馬2名意大利國腳繼續合作。

事實上，意大利媒體亦開始放風，國家隊正物色新嘅領隊人選，傳聞指派路、簡拿華路、皮奧利同雲尼亞里都係候選人之一，連皇家馬德里現任教練安察洛堤都喺名單之上，不過安察洛堤目前無意離開皇馬。