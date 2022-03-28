改朝換代！意大利3星將退出國家隊

據意大利《羅馬體育報》爆料，意大利緣盡2022年世界盃決賽周後，將會進入新時代，周三(30日)友賽土耳其前有大批主力退隊，其中恩莫比尼、恩斯治尼同佐真奴更被傳「精神崩潰」，已決定結束國際賽生涯，唔會再為意大利國家隊披甲。

哀兵意大利作客土耳其前，6名球員獲准提前離隊，包括馬高華拉堤、基安盧卡文仙尼、杜文尼高貝拉迪、恩莫比尼、恩斯治尼同佐真奴，當中又以後3者嘅退隊最受關注。恩莫比尼、恩斯治尼同佐真奴係意大利出局後受到最大批評嘅3人，報道形容佢哋今次退隊係因為「精神崩潰」，而且3人都已經年過30歲，考慮到意大利下一次有機會參加大賽已經係2年之後，消息指佢哋將會宣布退出國家隊。

延伸閱讀：【文仙尼考慮辭職 PSG閃電出手】

32歲嘅恩莫比尼喺意甲入球率極高，但踢國家隊就表現低迷，長期受到球迷批評；30歲嘅恩斯治尼係上年歐國盃奪冠嘅進攻靈魂，但佢已簽約今夏轉戰較低水平嘅美職，留喺國家隊機會大減；同樣30歲嘅佐真奴就最令人意外，佢喺車路士仍然踢出高水平表現，不過世盃外分組賽2次射失12碼成為出局關鍵，慘成意大利球迷最大「箭靶」。

意大利《共和報》報道，對土耳其嘅熱身賽會有多個新嘗試，為意大利改朝換代做準備，前線三叉戟將由施卡馬卡、拉斯柏杜尼同尼高路辛尼奧路出任，3位前鋒都係22歲至23歲新星，佢哋被視為意大利重建嘅「未來」。